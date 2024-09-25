ВДВ ликвидируют боевиков ВСУ в районе Глушковского района Курской области

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео подготовки и ведения совместной боевой работы операторами дронов-разведчиков и FPV-беспилотников подразделений ВДВ из состава группировки войск "Север" в ходе ликвидации попытки прорыва военнослужащих ВСУ и украинских националистов и эвакуации сожженной боевой техники противника в Глушковском районе Курской области.