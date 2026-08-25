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Царьград

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Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием сентября

Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием сентября

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы, рассказал о важности работы наблюдателей на выборах. В сентябре пройдут выборы в Госдуму девятого созыва, которые президент Путин назвал важнейшим внутриполитическим событием.

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