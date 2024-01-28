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Продюсер «Симпсонов» Джон Буш умер от рака мозга в возрасте 69 лет

Продюсер «Симпсонов» Джон Буш умер от рака мозга в возрасте 69 лет

Продюсер сериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш скончался на 70-м году жизни. Его друг Кевин Баннерман рассказал журналу The Hollywood Reporter, что причиной смерти американского режиссера стал рак мозга.

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