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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Дмитрия Певцова заочно приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Дмитрия Певцова заочно приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Суд на Украине заочно приговорил к 10 годам тюрьмы артиста и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Его признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «действиях, направленных на захват государственной власти» и «пропаганде войны» .

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