МЧС России оценивает ситуацию с природными пожарами в Сербии как напряжённую

Ситуация с природными пожарами в Сербии остаётся сложной. МЧС России продолжает борьбу с огнём, используя самолёт Ил-76, который совершил несколько сбросов воды в критических районах, сообщили представители пресс-службы ведомства.
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