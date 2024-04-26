Противоречия и коллизии истории. Принцип справедливости. Аргентина и югославская война. Часть 2

Мы возвращаемся к теме несправедливости в истории и политике и вновь обращаем свой взор к трагедии, произошедшей четверть века назад, когда некогда богатая и цветущая Югославия подверглась нападению международной коалиции во главе с США.
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