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  • YYYYYYY XXXXXXX
    А чего эта жидоморда удивляется, он уже видимо и там обрыдлПознер отреагиров...
  • alik3456 Джексон
    Не допустили , а уже давно решили и продали янкам за фантики зелёные...В России допустил...
  • Евгений Окс
    Экс-владельцы кру...

В МИД России сравнили частоту смены позиций и зеленых маек Зеленским

В МИД России сравнили частоту смены позиций и зеленых маек Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский меняет свои позиции чаще, чем зеленые майки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, трансляция которой доступна на .

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