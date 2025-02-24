В МИД России сравнили частоту смены позиций и зеленых маек Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский меняет свои позиции чаще, чем зеленые майки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, трансляция которой доступна на .
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