«Россия стала частью Оси Зла»: американцы про сотрудничество РФ и КНР на Севморпути

Читатели сайта Fox News прокомментировали русско-китайское взаимодействие по полярному торговому судоходству.
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