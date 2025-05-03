Китай для США важнее войны на Украине, - глава Госдепа Рубио

Китай для США важнее войны на Украине. Об этом заявил глава Госдепа Марко Рубио. «Наступает момент, когда президент Трамп должен решить: сколько ещё времени на самом высоком уровне нашего правительства стоит тратить (на переговоры по урегулированию на Украине, - прим.