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Русская весна

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Китай для США важнее войны на Украине, - глава Госдепа Рубио

Китай для США важнее войны на Украине, - глава Госдепа Рубио

Китай для США важнее войны на Украине. Об этом заявил глава Госдепа Марко Рубио. «Наступает момент, когда президент Трамп должен решить: сколько ещё времени на самом высоком уровне нашего правительства стоит тратить (на переговоры по урегулированию на Украине, - прим.

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