МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Просят?Ну  так дайте им возможность посмотреть ,не издевайтесь над американцами они тоже люди. Пусть полетает немного...«Кац предлагает с...
  • Аким Воземчук
    Да я не смотрю в принципе на румын,они свои ливера показали во время второй мировой ,стояли в наших селах ,редкие мра...Глава правительст...
  • Аким Воземчук
    Наивные  американцы.Усыпите лучше свои иллюзии,а все ваши ходы давно расписаны Темнейшим. Насчет либералов, так ведь ...«Усыпить Россию»:...

В Офисе Зеленского раскритиковали Залужного за его признания о «тупике на фронте»

В Офисе Зеленского раскритиковали Залужного за его признания о «тупике на фронте»

Иллюстрация eadaily.com Сегодня 08:57 Руководство киевского режима выразило открытое недовольство в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за его «пораженческое» интервью британскому журналу The Economist.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх