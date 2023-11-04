В Офисе Зеленского раскритиковали Залужного за его признания о «тупике на фронте»

Иллюстрация eadaily.com Сегодня 08:57 Руководство киевского режима выразило открытое недовольство в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за его «пораженческое» интервью британскому журналу The Economist.
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