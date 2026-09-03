⚡️ ФСБ задержала в Крыму россиянина, собиравшего по заданию военной разведки Украины данные о дислокации военных объектов и готовившего теракт в одном из медучреждений МО РФ в Симферополе ЦОС ФСБ России 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.