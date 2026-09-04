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Почти 120 выпускников Подмосковья получили выплаты за высокие результаты на ЕГЭ

Почти 120 выпускников Подмосковья получили выплаты за высокие результаты на ЕГЭ

В Московской области подвели итоги ежегодной программы поддержки лучших учащихся школ, поощрив выпускников за выдающиеся академические достижения.

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