Кения и Танзания, пострадавшие от смертоносных наводнений, находятся в режиме повышенной готовности

В субботу Кения и Танзания объявили тревогу в связи с приближением циклона, который направляется к берегам Индийского океана, где расположены две восточноафриканские страны, уязвимые к изменению климата и уже пострадавшие от смертоносных наводнений, сообщает AFP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии