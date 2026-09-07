«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в Казани

После семи туров «Рубин» набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с семью баллами находится на 11-й позиции.
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