Раис Татарстана встретился с аграриями Тукаевского района

В рамках рабочей поездки в Тукаевский район Раис Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и местным активом.
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