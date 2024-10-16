В СВО погиб доброволец из Калужской области

Житель деревни Передоль Жуковского района Игорь Маркин ушел добровольцем на СВО в конце марта 2023 года и погибЖитель деревни Передоль Жуковского района Игорь Маркин ушел добровольцем на СВО в конце марта 2023 года и погиб.
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