В СВО погиб доброволец из Калужской области

Житель деревни Передоль Жуковского района Игорь Маркин ушел добровольцем на СВО в конце марта 2023 года и погибЖитель деревни Передоль Жуковского района Игорь Маркин ушел добровольцем на СВО в конце марта 2023 года и погиб.