Пентагон расследует утечку секретных документов о конфликте на Украине

Речь идёт о материалах от начала марта.фото: wikipedia.org/David B. Gleason--> Минобороны США расследует утечку в социальные сети секретных материалов, где описываются состояние украинской армии и планы Вашингтона и НАТО по укреплению Киева.
Речь идёт о материалах от начала марта.фото: wikipedia.org/David B. Gleason--> Минобороны США расследует утечку в социальные сети секретных материалов, где описываются состояние украинской армии и планы Вашингтона и НАТО по укреплению Киева.
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