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Регионы России

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Гражданина РФ и Канады приговорили к семи годам колонии за госизмену

Гражданина РФ и Канады приговорили к семи годам колонии за госизмену

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года Зюзев разработал и начал реализацию аналитического проекта, направленного против суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

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