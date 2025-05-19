Алсу заговорила о пластике — «сейчас я страшная»

Певица решила поставить точку в обсуждении своей внешности. Алсу и Николай Басков соцсетиПоклонники часто пытаются уличить Алсу в пластических операциях, ведь в свой 41 год артистка выглядит как 20-летняя девушка.
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