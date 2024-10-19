Вручать надо было орден Иуды

Вручать надо было орден ИудыБеглый украинский нардеп Артём Дмитрук припомнил, что мэр Черкасс Бондаренко, который захватывал Михайловский собор, не так давно ещё принимал награду от митрополита Феодосия в этом же соборе.
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