О порядке приобретения облигаций серии 001P-01 АО "Группа компаний "Медси" с 07 марта 2025 года

Участникам торгов Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская 07 февраля 2025 года (Протокол № 16), Частью II.