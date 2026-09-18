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Ozon сократит убытки в 17 раз в 2026 году, даже если потеряет половину складов

Аналитическая компания «Эйлер» оценила в рамках стресс-тестирования, как на Ozon повлияет потеря половины логистических мощностей.

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