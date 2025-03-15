Ландо Норрис: Это идеальное начало сезона!

McLarenПилот McLaren Ландо Норрис завоевал первый поул сезона в квалификации Гран При Австралии. Британец завершил круг с преимуществом 0,085 секунды над своим напарником Оскаром Пиастри и стал на 0,385 секунды быстрее Макса Ферстаппена.
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