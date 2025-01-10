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Царьград

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В Минтрансе раскрыли, стоит ли в марте ждать введения запрета на смартфоны за рулём

В Минтрансе раскрыли, стоит ли в марте ждать введения запрета на смартфоны за рулём

Ведомство сообщило, что запрет на использование устройств за рулём не вступит в силу с марта 2025 годаРанее Минтранс выступил с инициативой запретить водителям использовать устройства, отвлекающие их от движения.

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