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Суть Событий

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Медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на бывшей теще Абрамовича Елене Жуковой

Медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на бывшей теще Абрамовича Елене Жуковой

Медиамагнат Руперт Мердок, которому через несколько дней исполнится 93 года, намерен снова жениться. Как стало известно, он помолвлен с бывшей тещей российского бизнесмена Романа Абрамовича - 67-летней Еленой Жуковой.

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