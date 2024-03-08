Медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на бывшей теще Абрамовича Елене Жуковой

Медиамагнат Руперт Мердок, которому через несколько дней исполнится 93 года, намерен снова жениться. Как стало известно, он помолвлен с бывшей тещей российского бизнесмена Романа Абрамовича - 67-летней Еленой Жуковой.
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