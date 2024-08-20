Музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас в Красновидово» прошел в Татарстане

Волжские пейзажи никого не оставляют равнодушными, а еще эти места славятся садами, где выращивают знаменитую «антоновку» и другие сорта яблокНа музейно-фольклорный праздник для всей семьи «Яблочный Спас» в село Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана приехало много гостей.
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