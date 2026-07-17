За рулем
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За рулем

10 968 подписчиков

Выбираем лучший антифриз!

Выбираем лучший антифриз!

Голосование в номинации «Антифризы» открыто – пора выбрать самые достойные марки. Состязание проходит в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем», где каждый из вас является экспертом и судьей.

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