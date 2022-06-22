Лебеденко о футболе: «Русские – очень сильный народ: и по ДНК, и физически, и умственно. Но нет системы и специалистов»

Игорь Лебеденко считает, что в российском футболе нужно увеличить финансирование детского спорта. – Я бы, честно говоря, увеличил финансирование детско-юношеского спорта.
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