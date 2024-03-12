Более 20 девушек в бикини вышли на сцену «Кобры» в Новосибирске

Спортсмены выступали в категориях бодибилдинга юниоры (до 23 лет), классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодибилдинг (мужчины), фитнес-бикини (дебют до 166 см, дебют свыше 166 см, юниорки, мастера, до 162 см, до 166 см, до 169 см и выше 169 см), бодифитнес, велнес, фит-модель и атлетик.