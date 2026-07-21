Барнаульцам напомнили правила безопасного отдыха у воды

В краевой столице проходит третий этап акции "Вода – безопасная территория". Сотрудники администраций районов города, полиции, общественники в течение недели ежедневно будут патрулировать береговые зоны водоемов, обозначенных информационными знаками "Купаться запрещено", проводить профилактические рейды, раздавать информационные памятки, отметили в городской администрации.
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