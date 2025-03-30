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Министерство спорта вручило почетный знак отметившей юбилей маме Овечкина

Министерство спорта вручило почетный знак отметившей юбилей маме Овечкина

Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил маме российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Татьяне, а также советскому баскетболисту Ивану Едешко почетные знаки.

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