Министерство спорта вручило почетный знак отметившей юбилей маме Овечкина

Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил маме российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Татьяне, а также советскому баскетболисту Ивану Едешко почетные знаки.
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