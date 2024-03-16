Российские ударные системы за неделю уничтожили три комплекса ПВО Patriot

В Министерстве обороны России поделились сведениями о том, что в зоне спецоперации за неделю разведывательно-ударные системы РФ поразили три комплекса противовоздушной обороны США Patriot, применявшихся солдатами Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии