FAA приостановило запуски SpaceX Falcon 9 После того, как Первая ступень Ракеты Разбилась и взорвалась во время Посадки

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно приостановило запуски ракет Falcon 9 компании SpaceX после инцидента, когда одна из них разбилась при посадке после успешного запуска спутников Starlink.
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