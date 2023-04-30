Сыгран седьмой тур в чемпионате Гондураса по шахматам

Во главе турнирной таблицы на чемпионате Гондураса по шахматам в Тегусигальпе (Гондурас) находятся сразу четыре шахматиста после седьмого тура 29 апреля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.