В Беларуси за сутки заблокировали 16 счетов телефонных мошенников

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 19 киберпреступлений, а специализированное подразделение МВД заблокировало переводы на 16 зарубежных счетов мошенников и приостановило расходные операции по 130 счетам.
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