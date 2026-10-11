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Царьград

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В Беларуси за сутки заблокировали 16 счетов телефонных мошенников

В Беларуси за сутки заблокировали 16 счетов телефонных мошенников

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 19 киберпреступлений, а специализированное подразделение МВД заблокировало переводы на 16 зарубежных счетов мошенников и приостановило расходные операции по 130 счетам.

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