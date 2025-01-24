Официальная информация

В ряде региональных СМИ и анонимных телеграм каналах распространяется информация об отказе со стороны сотрудников полиции Городищенского района в принятии заявления от местной жительницы по факту повреждения оконного стекла по месту жительства.
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