❗️ Губернатор Севастополя поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на ж/д путях возле Балаклавской ТЭС «Благодарю сотрудников ФСБ за системную работу», — написал Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
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❗️ Губернатор Севастополя поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на ж/д путях возле Балаклавской ТЭС «Благодарю сотрудников ФСБ за системную работу», — написал Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.