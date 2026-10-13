Главное в тезисах: Тезис 1: Совет ЕС 13 октября в Люксембурге открыл для Украины ещё два переговорных блока — «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», доведя число действующих направлений до четырёх из шести.