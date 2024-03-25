Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Будущие медики изучают расширенные курсы биологии и химии, знакомятся с профессией врача Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе профильных медицинских классов в школах Москвы.
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