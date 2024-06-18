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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суарес о промахах Нуньеса: «Я начинал так же, важно не опускать руки. Он сказал мне: «Девятка – это ты, я тебя уважаю». Когда я закончу, он возьмет этот номер, станет одним из лучших в мире»

Бывший форвард «Барселоны» сказал, что разговаривал с Нуньесом с тех пор, как тот играл в «Пеньяроле».

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