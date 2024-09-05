Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что необходимо сделать для освобождения Курской области?

Что необходимо сделать для освобождения Курской области?

Мы избавимся от врага на своих землях. Главный вопрос — когда? Что думаете вы по этому поводу? Нам важно ваше мнение, поэтому Царьград запустил голосование.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Очередные &quot;Эксперты&quot; презирают Герасимова и Верховного! Вот бы их к рулю Государства допустить! Надоели уже!
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3 час.
ПМ
Павел Миллер
&quot;Пусть все папы вернутся домой&quot; Пусть все папы вернутся домой, Чтоб детишкам их встретить живыми, Показав, как им до́рог Герой, Что так долго в разлуке был с ними. Чтоб заплакать, уткнувшись в плечо, От нахлынувших чувств смогла мама. И целуя, обнять горячо Папу - этой войны ветерана. А потом долго-долго смотреть На него, в своё счастье не веря. Как он смог обмануть стерву смерть, Находясь в самом логове зверя? Промолчать про его седину, Что так рано вплелась в шевелюру. За собой, будто чуя вину, Вспомнить Таню, Серёжу и Юру. Повзрослевших от вести дурной, Когда горе пришло похоронкой. Как над кладбищем слышался вой И ревели два брата с сестрёнкой. Им уже время вспять не вернуть, Чтобы папу поднять из могилы. Он теперь в небесах держит путь: &quot;Боже, дай семьям павших, ты силы&quot; И, гоня эти мысли, прильнуть Снова к папе, боясь так разлуки. Орденами увешана грудь: &quot;Расскажи, где дают эти штуки?&quot; Он устало посмотрит в глаза И ответит: &quot;всему своё время&quot;, В его взгляде таится слеза, Ведь война- это тяжкое бремя. Видно многое он повидал, Лезть не стоит с вопросами в душу. Там костлявая правит свой бал, Насаждая свинцовую стужу. Пусть все папы вернутся домой, Чтобы больше не плакали дети, Перестала б кровь литься рекой И чтоб мир вновь настал на планете...
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Все необходимое уже делается. Ускорить - это увеличить наши потери.
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2 час.

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