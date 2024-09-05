Что необходимо сделать для освобождения Курской области?

ПМ

Павел Миллер

"Пусть все папы вернутся домой" Пусть все папы вернутся домой, Чтоб детишкам их встретить живыми, Показав, как им до́рог Герой, Что так долго в разлуке был с ними. Чтоб заплакать, уткнувшись в плечо, От нахлынувших чувств смогла мама. И целуя, обнять горячо Папу - этой войны ветерана. А потом долго-долго смотреть На него, в своё счастье не веря. Как он смог обмануть стерву смерть, Находясь в самом логове зверя? Промолчать про его седину, Что так рано вплелась в шевелюру. За собой, будто чуя вину, Вспомнить Таню, Серёжу и Юру. Повзрослевших от вести дурной, Когда горе пришло похоронкой. Как над кладбищем слышался вой И ревели два брата с сестрёнкой. Им уже время вспять не вернуть, Чтобы папу поднять из могилы. Он теперь в небесах держит путь: "Боже, дай семьям павших, ты силы" И, гоня эти мысли, прильнуть Снова к папе, боясь так разлуки. Орденами увешана грудь: "Расскажи, где дают эти штуки?" Он устало посмотрит в глаза И ответит: "всему своё время", В его взгляде таится слеза, Ведь война- это тяжкое бремя. Видно многое он повидал, Лезть не стоит с вопросами в душу. Там костлявая правит свой бал, Насаждая свинцовую стужу. Пусть все папы вернутся домой, Чтобы больше не плакали дети, Перестала б кровь литься рекой И чтоб мир вновь настал на планете...