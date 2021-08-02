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Заявки на подключение частного сектора к газу начали принимать в Уссурийске

Заявки на подключение частного сектора к газу начали принимать в Уссурийске

В Уссурийске начали работать пять пунктов по приему заявлений на подключение домов к газу. Помимо города заявления принимают в Воздвиженке и Дубовом Ключе, сообщает ИА UssurMedia.

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