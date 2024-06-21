В сети продают ростовую фигуру Эльдара Джарахова, которая на 30 см выше блогера

На российском маркетплейсе продают ростовую фигуру Эльдара Джарахова, которая выше блогера на 30 см. "В карточке товара указаны габаритные размеры ростовой фигуры, а не реальный рост персонажа", - уточнил представитель бренда одному из клиентов.