Позицию Залужного о вступлении Украины в НАТО объяснили как отражение взглядов ЕС и Великобритании

Комментарий политолога о высказывании Залужного Политолог Алексей Бычков прокомментировал заявление экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что Украина не имеет шансов на вступление в НАТО.
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