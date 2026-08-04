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Позицию Залужного о вступлении Украины в НАТО объяснили как отражение взглядов ЕС и Великобритании

Комментарий политолога о высказывании Залужного Политолог Алексей Бычков прокомментировал заявление экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что Украина не имеет шансов на вступление в НАТО.

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