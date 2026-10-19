«Грэм* ещё не остыл в могиле»: Трамп попал под удар из-за «дизельной сделки» с РФ «Дизельная сделка» с Москвой оскорбляет память сенатора Линдси Грэма*, автора законопроекта об «адских санкциях» против России.
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