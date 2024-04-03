Сегодня в малом зале ДК "Победа" чествуют работников культуры. Торжественное мероприятие было перенесено в связи с трагическими событиями в Подмосковье.
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Сегодня в малом зале ДК "Победа" чествуют работников культуры. Торжественное мероприятие было перенесено в связи с трагическими событиями в Подмосковье.