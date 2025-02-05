Мичков – 4-й в списке претендентов на «Колдер» по мнению The Score. Лидирует вратарь «Калгари» Вульф

The Score выложил свою версию топ-5 в борьбе за приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Возглавляет рейтинг голкипер «Калгари» Дастин Вульф.
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