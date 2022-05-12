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10-дюймовый экран 2К, Snapdragon 680 и аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Oppo готовит недорого планшет ценой около 150 долларов

10-дюймовый экран 2К, Snapdragon 680 и аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Oppo готовит недорого планшет ценой около 150 долларов

Китайский инсайдер, известный в местной социальной сети Weibo под ником Digital Chat Station, опубликовал характеристики перспективного недорогого планшета Oppo.

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