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Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 400 шайбами в гостевых матчах. До рекорда Гретцки – 2 гола

Александр Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 400 шайбами на выезде. Капитан «Вашингтона» стал автором единственного гола своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3).

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