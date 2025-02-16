Инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован с целью оправдания крупных хищений в американских научно-производственных объединениях (НПО).
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